В Индии опровергли данные о приостановке оборонных закупок в США

Министерство обороны Индии опровергло информацию о приостановке оборонных закупок в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя индийского военного ведомства.

«Информация агентства Reuters о приостановке Индией закупок оборонных товаров в США является ложной и сфабрикованной», — заявил он.

Незадолго до этого Reuters со ссылкой на индийских чиновников писало, что Индия приняла решение о заморозке планов по закупкам вооружений у Соединенных Штатов Америки. В публикации говорится, что таким образом Индия впервые открыто проявила недовольство в связи с введенными президентом США Дональдом Трампом повышенными пошлинами на импортируемые индийские товары.

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Индии. В качестве обоснования данного решения было заявлено, что, приобретая нефть у России, Индия фактически оказывает финансовую поддержку Москве в контексте конфликта на Украине. В результате введения новой пошлины общий размер пошлин на индийские товары достиг 50%.

