В Курской области при атаке беспилотника пострадал 56-летний мужчина

Один человек пострадал в результате удара украинского беспилотника по селу Долгие Буды в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон атаковал 56-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. У него диагностировали осколочное ранение правого бедра.

«Он доставлен в Курскую областную больницу: наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Хинштейн обратился к жителям Курской области, призвав их пока воздержаться от поездок в приграничные районы.

31 июля украинский дрон атаковал пожарную автоцистерну в городе Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате удара пострадали пять сотрудников ведомства. Огнеборцы получили акубаротравмы, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В тот же день поселок Красная Яруга в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. В населенном пункте пострадал один мирный житель — его доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки.

Ранее украинский дрон врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде.