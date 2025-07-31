На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области при атаке беспилотника пострадал 56-летний мужчина

Хинштейн: украинский дрон атаковал велосипедиста в Курской области
true
true
true
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Один человек пострадал в результате удара украинского беспилотника по селу Долгие Буды в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон атаковал 56-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. У него диагностировали осколочное ранение правого бедра.

«Он доставлен в Курскую областную больницу: наши врачи сделают все, чтобы как можно скорее поставить его на ноги», — подчеркнул чиновник.

Кроме того, Хинштейн обратился к жителям Курской области, призвав их пока воздержаться от поездок в приграничные районы.

31 июля украинский дрон атаковал пожарную автоцистерну в городе Попасная в Луганской народной республике (ЛНР). Как рассказали в пресс-службе МЧС РФ, в результате удара пострадали пять сотрудников ведомства. Огнеборцы получили акубаротравмы, их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В тот же день поселок Красная Яруга в Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника. В населенном пункте пострадал один мирный житель — его доставили в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки.

Ранее украинский дрон врезался в многоквартирный жилой дом в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами