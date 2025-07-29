Дрон ВСУ атаковал трактор в Курской области

Хинштейн сообщил, что в Курской области мужчина пострадал при ударе ВСУ

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал трактор во время полевых работ вблизи деревни Щекино в Курской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в результате удара пострадал 26-летний мужчина, который находился рядом.

«У него ранение головы, груди, живота, конечностей, множественные слепые осколочные ранения рук и ног, ожоги I и II степени, верхних дыхательных путей», — рассказал Хинштейн.

В настоящее время его эвакуируют в Курскую областную больницу. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

До этого врио губернатора рассказал, что два человека были ранены в результате атаки украинского FPV-дрона на частный дом в поселке Культпросвет в Хомутовском районе Курской области.

26 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских войск по Белгородскому району с помощью реактивной системы залпового огня. По словам главы региона, в результате пострадал мирный житель. Мужчина получил баротравму, а также осколочные ранения лица и руки.

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