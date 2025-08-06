Мужчина получил ранения в результате атаки дрона на Курскую область

Хинштейн: мужчина ранен после атаки БПЛА на комплекс «Мираторга» под Курском

Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон атаковал территорию АПХ в деревне Хитровка Суджанского района накануне днем, 5 августа. Пострадал 50-летний сотрудник предприятия. Он получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени.

Мужчине оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Хинштейн призвал людей не возвращаться в приграничные районы Курской области, поскольку там все еще может быть опасно.

6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область. В регионе действовал режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении освобождения территории Курской области.

Ранее военкор Коц сообщил, что в Курской области российские войска уничтожили лучшие силы ВСУ.