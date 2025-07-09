Сальдо заявил об уходе из Херсона украинской администрации

Назначенная Киевом администрация, а также руководители местных Службы безопасности Украины, полиции и прокуратуры покинули Херсон и управляют правобережной частью Херсонской области, контролируемой украинской армией, дистанционно из Николаева. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, некоторые организации переехали еще дальше: суды — в Одессу, управления соцзащиты и культуры — в Николаевскую область, некоторые госструктуры «занесло даже на Западную Украину».

Сальдо отметил, что эта «диаспора» дистанционно ведет подрывную работу против жителей левобережной части региона и «пилит» финансовые потоки.

«Могу сказать твердо — назад в Херсон на постоянную основу они никогда уже не вернутся», — заявил Сальдо.

На днях ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства писал, что в Херсоне местная администрация сохраняет лишь формальный статус — большинство чиновников проживают в Николаеве. По данным источников, в многоэтажных зданиях развернуты пункты управления беспилотниками и станции РЭБ. Значительная часть населения покинула Херсон и прибрежные районы.

До этого сообщалось, что личный состав Вооруженных сил Украины разместился на территории гражданских объектов в Херсонской области, в частности, в подвале института земледелия, прикрываясь мирными жителями.

Ранее Сальдо заявил, что острова в устье Днепра Херсонской области зачищены от ВСУ.