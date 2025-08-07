На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области тракторист подорвался на украинской мине

Губернатор Хинштейн: в поселке Селекционный в поле на мине подорвался тракторист
Pexels

В Курской области в поселке Селекционный Льговского района в поле на мине Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался трактор. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча», — заявил он.

По словам губернатора, мужчину госпитализировали. Хинштейн обратился к жителям региона с просьбой быть осторожными, поскольку в приграничных районах на данный момент еще много неразорвавшихся боеприпасов. Он призвал соблюдать все меры безопасности.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что для полного разминирования Курской области потребуется как минимум несколько месяцев. Он пояснил, что разминирование идет полным ходом, но на это придется потратить некоторое время.

6 августа мужчина получил осколочное ранение в результате атаки украинского беспилотника по территории агропромышленного холдинга «Мираторг» в Курской области. Он получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени.

Ранее житель Сахалина нашел у моря мину «Лепесток».

