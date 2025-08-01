Житель Сахалина нашел у моря мину «Лепесток»

Сахалинец сообщил, что нашел мину «Лепесток» на побережье в Анивском районе

Житель Сахалина нашел на побережье в Анивском районе мину «Лепесток». Об этом пишет Telegram-канал «ЧП, ДТП.Сахалин».

Мужчина рассказал, что нашел мину 31 июля недалеко от забора, который возводят на участке берега в селе Песчанском.

По его словам, обычно на учебных минах делают белые пометки, но на своей находке он их не обнаружил.

«Затрудняюсь сказать, боевая мина или учебная, но отдыхающим стоит проявлять бдительность и смотреть под ноги», — сказал он, добавив, что сразу сообщить о находке в экстренные службы не догадался.

В апреле в Пермском крае рыбак нашел на берегу Камы покрытый ржавчиной снаряд неизвестного происхождения. Прибывшие на место специалисты установили, что это осколочно-фугасный снаряд калибром 100 мм. В головной части боеприпаса имелся взрыватель, в связи с этим транспортировка на полигон была невозможна, поэтому саперы обезвредили снаряд на месте.

Ранее жительница ДНР попала в больницу, подорвавшись на «колокольчике».