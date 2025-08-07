На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ОАЭ ответили на обвинения Судана в переброске наемников повстанцам

AFP: ОАЭ опровергли утверждения Судана о связи со сбитым самолетом с наемниками
close
Ahmed Jadallah/Reuters

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) опровергли информацию о сбитом Вооруженными силами Судана эмиратском самолете, якобы перевозившем колумбийских наемников. Об этом агентству AFP сообщил источник в правительстве ОАЭ, передает ТАСС.

Ранее Судан обвинил ОАЭ в переброске колумбийских наемников для участия в боевых действиях в составе Сил быстрого реагирования (СБР).

«Эти беспочвенные обвинения <…> абсолютно ложны, не имеют под собой никаких доказательств и являются продолжением кампании по дезинформации и отвлечению внимания, проводимой Суданом», — передает агентство слова собеседника.

До этого телеканал Asharq News сообщил о том, что ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом на фоне противоречий вокруг конфликта в республике. При этом авиационные власти обеих стран не сделали никаких официальных заявлений. По данным телеканала, такое развитие событий может быть связано с обострившимися отношениями между Абу-Даби и Хартумом.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

Ранее Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами