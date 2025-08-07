В ОАЭ ответили на обвинения Судана в переброске наемников повстанцам

AFP: ОАЭ опровергли утверждения Судана о связи со сбитым самолетом с наемниками

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) опровергли информацию о сбитом Вооруженными силами Судана эмиратском самолете, якобы перевозившем колумбийских наемников. Об этом агентству AFP сообщил источник в правительстве ОАЭ, передает ТАСС.

Ранее Судан обвинил ОАЭ в переброске колумбийских наемников для участия в боевых действиях в составе Сил быстрого реагирования (СБР).

«Эти беспочвенные обвинения <…> абсолютно ложны, не имеют под собой никаких доказательств и являются продолжением кампании по дезинформации и отвлечению внимания, проводимой Суданом», — передает агентство слова собеседника.

До этого телеканал Asharq News сообщил о том, что ОАЭ приостановили авиасообщение с Суданом на фоне противоречий вокруг конфликта в республике. При этом авиационные власти обеих стран не сделали никаких официальных заявлений. По данным телеканала, такое развитие событий может быть связано с обострившимися отношениями между Абу-Даби и Хартумом.

Ситуация в Южном Судане обострилась 4 марта, когда в городе Насире на севере страны произошли вооруженные столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки «Белая армия нуэров». Эта группировка имеет тесные связи с партией «Народно-освободительное движение Судана — в оппозиции» (НОДС-О). Ополченцы установили полный контроль над Насиром и захватили находящуюся в городе армейскую базу.

Ранее Судан решил разорвать дипотношения с ОАЭ.