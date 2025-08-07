Пограничник РФ подорвал себя гранатой при вторжении ВСУ в Курскую область

Российский пограничник совершил подвиг в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Месть доброй воли».

Речь идет о майоре Юрии Смолкотине. Бой на границе, в котором он принял участие, произошел утром 5 августа 2024 года — за день до того, как подразделения украинской армии вошли в приграничье РФ. Смолкотин с подчиненным ему личным составом пытались остановить противника, который превосходил их по численности. Офицер был ранен два раза, но не оставил боевые порядки.

Когда сдерживать врага стало невозможным, он приказал своим бойцам отходить. Сам Смолкотин остался прикрывать отход. При подходе украинских военных он подорвал себя и их гранатой. После этого «озверевшие» бойцы ВСУ разрядили в тело майора три магазина, пишет канал.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

