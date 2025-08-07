На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подвиге российского пограничника при вторжении ВСУ в Курскую область

Пограничник РФ подорвал себя гранатой при вторжении ВСУ в Курскую область
true
true
true
close
Telegram-канал «Месть доброй воли»

Российский пограничник совершил подвиг в начале вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал «Месть доброй воли».

Речь идет о майоре Юрии Смолкотине. Бой на границе, в котором он принял участие, произошел утром 5 августа 2024 года — за день до того, как подразделения украинской армии вошли в приграничье РФ. Смолкотин с подчиненным ему личным составом пытались остановить противника, который превосходил их по численности. Офицер был ранен два раза, но не оставил боевые порядки.

Когда сдерживать врага стало невозможным, он приказал своим бойцам отходить. Сам Смолкотин остался прикрывать отход. При подходе украинских военных он подорвал себя и их гранатой. После этого «озверевшие» бойцы ВСУ разрядили в тело майора три магазина, пишет канал.

26 апреля этого года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

Ранее военкор рассказал, как боец ВС РФ в одиночку сжег технику ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами