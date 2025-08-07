Украинские военные заняли часть родильного дома в Краматорске, в котором остаются врачи и пациентки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

«Есть подтвержденная информация, что вооруженные формирования Украины разместили свои силы в здании местного родильного дома», — сказал он.

По его словам, кроме регулярной армии, на территории медицинского учреждения разместили и иностранных наемников.

Кимаковский добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию в родильном доме Краматорска. Как он отметил, эта провокация будет аналогична той, которую украинские солдаты совершили в родильном доме в Мариуполе в 2022 году. Она будет заключаться в обстреле или подрыве медицинского учреждения.

31 июля министерство обороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск «Юг» взяли под контроль город Часов Яр в ДНР. Комментируя ситуацию, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ после потери Часова Яра начали усиливать оборону и наращивать силы в районе Краматорска.

Ранее власти подконтрольной Киеву части ДНР переехали из Краматорска в Днепр.