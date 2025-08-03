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Власти подконтрольной Киеву части ДНР переехали из Краматорска в Днепр

Руководство Донецкой ОВА переехало из Краматорска в Днепр
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Руководство Донецкой областной военной администрации (ОВА) переехало из Краматорска в Днепр. Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

«С целью обеспечения выполнения неотложных задач, возложенных на областную государственную администрацию, областную военную администрацию, а также для слаженной организации ее работы в условиях военного положения, работа сотрудников ОВА организована в офисных помещениях в городе Днепр», — сказал глава администрации.

Филашкин добавил, что в настоящее время часть сотрудников ОВА находится в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, это связано с решением вопросов эвакуации, помощи военнослужащим и так далее.

23 июля власти подконтрольной Украине части ДНР призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города. Филашкин отметил, что обстановка в городе «с каждым днем становится все сложнее». Он отметил, что в Краматорске находились около 53 тыс. жителей.

Ранее в Британии заявили о подготовке Зеленского к побегу из Киева.

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