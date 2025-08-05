На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Марочко заявил, что ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления

Марочко: ВСУ после потери Часова Яра наращивают силы в направлении Краматорска
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/AP

Украинские войска после потери города Часов Яр усиливают оборону и наращивают силы и средства в районе Краматорска. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, на участке фронта протяженностью более 20 км северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы ВСУ по возведению фортификаций и минированию местности.

Он также заявил, что в населенный пункт Миньковка прибыло дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона, в районе Макарово ВС РФ выявили три артиллерийских орудия западного образца. Несколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем прибыли в район канала «Северский Донец — Донбасс».

23 июля власти подконтрольной Украине части ДНР призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что обстановка в городе с каждым днем становится все сложнее.

Он отметил, что в Краматорске находилось около 53 тыс. жителей.

Ранее военный эксперт заявил, что Часов Яр оставил армии РФ шаг до стратегического перелома.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами