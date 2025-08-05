Марочко заявил, что ВСУ после потери Часова Яра возводят новые укрепления

Украинские войска после потери города Часов Яр усиливают оборону и наращивают силы и средства в районе Краматорска. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, на участке фронта протяженностью более 20 км северо-западнее Соледара и западнее Часова Яра отмечены активные инженерные работы ВСУ по возведению фортификаций и минированию местности.

Он также заявил, что в населенный пункт Миньковка прибыло дополнительное подразделение ВСУ численностью до батальона, в районе Макарово ВС РФ выявили три артиллерийских орудия западного образца. Несколько украинских маневренных расчетов беспилотных систем прибыли в район канала «Северский Донец — Донбасс».

23 июля власти подконтрольной Украине части ДНР призвали жителей Краматорска эвакуироваться из города. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что обстановка в городе с каждым днем становится все сложнее.

Он отметил, что в Краматорске находилось около 53 тыс. жителей.

Ранее военный эксперт заявил, что Часов Яр оставил армии РФ шаг до стратегического перелома.