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Украинские беспилотники уничтожили в Белгородской области

Минобороны: два БПЛА уничтожили над Белгородской областью
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны России.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны самолетного типа примерно в 22:30 мск.

6 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три мирных жителя ранены в результате атак дронов Вооруженных сил Украины в Валуйском округе региона. Также ВСУ атаковали частный дом в селе Двулучное с помощью FPV-дрона.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

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