ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали три мирных жителя

Гладков: три человека пострадали при атаках дронов ВСУ в Валуйском округе

Три мирных жителя ранены в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Валуйском округе Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

«На участке автодороги Кукуевка — Долгое вследствие удара дрона по автомобилю пострадали супруги», — написал глава области.

Гладков добавил, что главой поселения они доставлены в Валуйскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы и баротравмы.

Также ВСУ атаковали частный дом в селе Двулучное с помощью FPV-дрона. В результате атаки мужчина получил осколочные ранения спины и живота, его госпитализировали, заключил губернатор.

Глава Белгородской области незадолго до этого сообщил, что украинский беспилотник упал и взорвался рядом с коммерческим объектом в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате пострадали четыре подростка — баротравмы получили 17-летний парень и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.