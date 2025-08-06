Экспертам МАГАТЭ покажут место удара ВСУ по Запорожской АЭС

Черничук: экспертов МАГАТЭ уведомят об ударе ВСУ по территории Запорожской АЭС

Администрация Запорожской АЭС утром 7 августа уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об артиллерийском ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории станции. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук на видео, предоставленном ТАСС пресс-службой атомной станции.

«Эксперты МАГАТЭ завтра будут утром уведомлены об очередном акте. По возможности мы продемонстрируем им место обстрела», — заявил директор станции.

6 августа промышленную зону Запорожской АЭС в районе транспортного цеха и типографии вновь обстреляли подразделения ВСУ. Администрация предприятия сообщила, что произошло повреждение оконных конструкций. Службы станции проводят осмотр территории для выявления возможных скрытых повреждений. Работа энергоблоков продолжается в штатном режиме.

3 августа председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что промышленная зона около Запорожской АЭС загорелась после ударов со стороны украинской армии. Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Ранее в МАГАТЭ рассказали о взрывах недалеко от ЗАЭС.