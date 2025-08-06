Запорожская АЭС сообщила о новых повреждениях после обстрела

Промышленную зону Запорожской АЭС в районе транспортного цеха и типографии вновь обстреляли подразделения ВСУ. Об этом сообщила администрация станции, отметив повреждение оконных конструкций при отсутствии жертв и стабильном радиационном фоне.

Службы станции проводят осмотр территории для выявления возможных скрытых повреждений. Работа энергоблоков продолжается в штатном режиме.

«Обстрелы в районе атомной станции абсолютно недопустимы. Рост числа таких атак вызывает тревогу», — подчеркнули в администрации.

3 августа председатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что промзона около Запорожской АЭС загорелась после ударов со стороны украинской армии. Он рассказал, что на вызов приехали сотрудники МЧС. В это время Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником пожарную машину. Персонал Запорожской АЭС и пожарные не пострадали.

Днем ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции слышали взрывы в километре от периметра станции.

Ранее на Украине рассказали о продвижении российских войск.