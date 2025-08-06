В Запорожской области дрон ВСУ уничтожил гражданский автомобиль

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль в селе Великая Знаменка Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль Lexus в прифронтовом селе Великая Знаменка, автомобиль полностью уничтожен», — говорится в сообщении администрации.

В администрации добавили, что в результате удара начался пожар, он был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

2 августа ВСУ обстреляли из артиллерии район Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошел пожар на территории промзоны. По данным ЗАЭС, во время тушения пожара одна из машин МЧС подверглась атаке украинского беспилотника.

5 августа дрон Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике ударил по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники «Сватовского водоканала». Троих из них спасти не удалось.

Ранее ВСУ атаковали дроном здание администрации Энергодара.