На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник ВСУ атаковал машину с луганскими коммунальщиками

ТАСС: трое погибли после атаки дрона ВСУ на авто с коммунальщиками в ЛНР
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) ударил по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники «Сватовского водоканала». Троих из них спасти не удалось, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

Источник агентства отметил, что удар по служебному автомобилю коммунальной службы был произведен около 15:10 мск. В результате мужчины 1975, 1963, и 1983 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще два сотрудника водоканала — мужчины 1965 и 1963 года рождения — попали в больницу с ранениями.

Информацию о том, что украинский дрон атаковал машину с работниками муниципального предприятия, подтвердил в своем Telegram-канале депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

«Ребята просто делали свою работу — поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Вопреки сложной военной обстановке, они каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода», — написал он.

Криеренко выразил соболезнования семьям тех, кто не выжил, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Накануне украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в ЛНР. Пострадали водитель и два фельдшера.

Ранее украинский беспилотник атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНР.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами