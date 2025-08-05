Беспилотник ВСУ атаковал машину с луганскими коммунальщиками

ТАСС: трое погибли после атаки дрона ВСУ на авто с коммунальщиками в ЛНР

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР) ударил по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники «Сватовского водоканала». Троих из них спасти не удалось, сообщили ТАСС в оперативных службах республики.

Источник агентства отметил, что удар по служебному автомобилю коммунальной службы был произведен около 15:10 мск. В результате мужчины 1975, 1963, и 1983 года рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще два сотрудника водоканала — мужчины 1965 и 1963 года рождения — попали в больницу с ранениями.

Информацию о том, что украинский дрон атаковал машину с работниками муниципального предприятия, подтвердил в своем Telegram-канале депутат Народного совета ЛНР Александр Криеренко.

«Ребята просто делали свою работу — поддерживали и развивали инфраструктуру Сватовского округа. Вопреки сложной военной обстановке, они каждый день выходили на работу, чтобы у людей в городе была вода», — написал он.

Криеренко выразил соболезнования семьям тех, кто не выжил, и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Накануне украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в ЛНР. Пострадали водитель и два фельдшера.

Ранее украинский беспилотник атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНР.