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Ремонт крейсера «Адмирал Чабаненко» отложили на неопределенный срок

«Известия»: ремонт корабля «Адмирал Чабаненко» сдвинули на неопределенный срок
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Павел Львов/РИА Новости

Ремонт и модернизацию большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», которые должны были завершиться в текущем году, отложили на неопределенный срок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

Некоторые военные эксперты, например Дмитрий Болтенков, полагают, что крейсер может повторить судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов», который в ближайшее время планируют законсервировать.

«Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже», — объяснил Болтенков.

При этом он признал, что ремонт могут продолжить, и привел в пример крейсер «Вице-адмирал Кулаков»: его восстанавливают уже около 20 лет.

До этого в Северодвинске подняли флаг над атомным подводным крейсером «Князь Пожарский». В феврале 2024-го ракетоносец был спущен на воду, а в июле начались заводские ходовые испытания.

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