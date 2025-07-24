На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал основу морских ядерных сил России

Путин: «Борей-А» составляет основу морских стратегических ядерных сил
true
true
true

Ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский».

«Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский»», == сказал российский лидер.

Верховный Главнокомандующий отметил, что подводный крейсер передают в состав Военно-морского флота России и поздравил корабелов с этим событием.

Глава государства добавил, что это уже пятый серийный ракетоносец проекта «Борей-А», корабли такого типа составляют основу морских стратегических ядерных сил России. По словам Путина, с учетом модернизационного ресурса они будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.

В июне военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок писал, что новое оружие России, которое она планирует развернуть в Арктике, может изменить баланс сил в мире, пишет польское издание CHIP. В публикации отмечается, что российская подводная лодка «Князь Пожарский» «сеет ужас». Почему в Польше испугались российской подлодки и чем она уникальна — разбирался военный эксперт.

Ранее крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами