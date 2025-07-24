Путин назвал основу морских ядерных сил России

Ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский».

«Сегодня здесь, в Северодвинске, в одном из ведущих центров кораблестроения России мы поднимаем военно-морской флаг на подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский»», == сказал российский лидер.

Верховный Главнокомандующий отметил, что подводный крейсер передают в состав Военно-морского флота России и поздравил корабелов с этим событием.

Глава государства добавил, что это уже пятый серийный ракетоносец проекта «Борей-А», корабли такого типа составляют основу морских стратегических ядерных сил России. По словам Путина, с учетом модернизационного ресурса они будут обеспечивать безопасность государства в предстоящие десятилетия.

В июне военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок писал, что новое оружие России, которое она планирует развернуть в Арктике, может изменить баланс сил в мире, пишет польское издание CHIP. В публикации отмечается, что российская подводная лодка «Князь Пожарский» «сеет ужас». Почему в Польше испугались российской подлодки и чем она уникальна — разбирался военный эксперт.

Ранее крейсер «Варяг» и подлодка «Омск» провели стрельбы в Тихом океане.