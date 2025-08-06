Стала известна возможная цель российских ударов по Одесской области

SHOT: возможной целью ударов по Одесской области была газокомпрессорная станция

Одной из целей российских ударов по Одесской области могла стать газокомпрессорная станция «Орловка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотники российской армии «Герань» поразили объекты в районе сëл Орловка и Новосельское в Измаильском районе. По предварительной информации, одной из поражëнных целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», обеспечивающая реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

6 августа сообщалось, что сильный пожар, вызванный российскими ударами по Одесской области, виден с румынского берега Дуная. В украинских пабликах назвали происходящее «адом».

В этот же день стало известно, что в Одесской области на фоне сигналов воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы произошли в Херсоне, Одессе и Белгороде-Днестровском.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.