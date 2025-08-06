На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна возможная цель российских ударов по Одесской области

SHOT: возможной целью ударов по Одесской области была газокомпрессорная станция
true
true
true
close
Vitalii Hnidyi/Reuters

Одной из целей российских ударов по Одесской области могла стать газокомпрессорная станция «Орловка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Беспилотники российской армии «Герань» поразили объекты в районе сëл Орловка и Новосельское в Измаильском районе. По предварительной информации, одной из поражëнных целей могла стать газокомпрессорная станция «Орловка», обеспечивающая реверс газа на Украину из Румынии, Греции и Турции.

6 августа сообщалось, что сильный пожар, вызванный российскими ударами по Одесской области, виден с румынского берега Дуная. В украинских пабликах назвали происходящее «адом».

В этот же день стало известно, что в Одесской области на фоне сигналов воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы произошли в Херсоне, Одессе и Белгороде-Днестровском.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами