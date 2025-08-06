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Минобороны РФ назвало число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

ВС РФ сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотника ВСУ за сутки
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска сбили семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что дроны и авиабомбы были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала российской спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 74 970 беспилотников, 664 самолета, 283 вертолета и другой техники ВСУ.

В ночь на 6 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над Ростовской и Брянской областями — по 16 в каждом регионе. Еще 12 дронов сбили над территорией республики Крым, пять — над Воронежской областью, а три — над Орловской.

В этот период жители Брянска заявили о массированном налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город.

Ранее сообщалось, что российские силы за сутки уничтожили два морских дрона ВСУ в Черном море.

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