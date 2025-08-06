Жители Брянска сообщили о массированном налете дронов

SHOT: жители Брянска сообщили о многочисленных взрывах в небе над городом

Жители Брянска заявили о массированном налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Об этом написал Telegram-канал SHOT, ссылаясь на очевидцев.

По их словам, атака началась в районе 5:00 мск, уже было слышно свыше 10 мощных взрывов, несколько дронов были уничтожены.

«Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БПЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области», — сказано в публикации.

Официальной информации пока не поступало.

Незадолго до этого SHOT сообщил, что украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. По данным канала, взрывы произошли в районе станицы Тацинской.

Вечером российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией нескольких регионов РФ. В период с 20:00 до 22:50 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть дронов самолетного типа. Четыре дрона были ликвидированы в Ростовской, один — в Брянской и один — в Калужской области.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.