В офисе Зеленского считают, что конфликт с Россией продлится долго

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что конфликт с Россией продлится долго, призвав общество отказаться от иллюзий об обратном. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

По мнению Верещук, украинцы продолжают вести себя так, «словно война скоро закончится», хотя никаких предпосылок для этого нет. Она подчеркнула, что конфликт превратился в «войну на выносливость», требующую долгосрочной мобилизации ресурсов.

«Мы до сих пор не принимаем, что эта война — надолго. Никто и ничто не указывает на ее близкое завершение. Нам нужно настроиться на долгую войну», — написала она.

26 июля заместитель начальника 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны ВСУ Игорь Швайка заявил, что рассказывать детям об армии на Украине необходимо с детского сада и школы.

В конце мая Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Чиновница отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия» и это основная стратегия.

Ранее Зеленский одобрил новые операции СБУ против России.