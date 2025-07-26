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На Украине снова прозвучали призывы готовить детей к войне

На Украине предложили приучать людей к армии с детского сада
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Vadim Ghirda/AP

Рассказывать детям об армии на Украине необходимо с детского сада и школы. Об этом заявил заместитель начальника 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Швайка в эфире День.LIVE.

По его словам, многие украинские граждане якобы имеют мало информации о службе в ВСУ, поэтому их необходимо «переучивать и перевоспитывать».

Швайка также отметил, что о том, как попасть в ряды армии, не знают даже депутаты, журналисты и преподаватели университетов на Украине. Поэтому необходимо информировать население нужно с детства — через игры, сказки, методички, вплоть до военной подготовки, резюмировал чиновник.

В конце мая замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинским школьникам нужно внушать мысль о России как о враге, а самих детей еще со школы необходимо готовить к войне. Чиновница отметила, что, несмотря на возможное перемирие или мирное соглашение, Москва и Киев «останутся врагами на десятилетия или столетия» и это основная стратегия, которая закладывается детям со школы.

Ранее сообщалось, что украинских школьников будут учить управлять FPV-дронами.

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