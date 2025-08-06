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Зеленский одобрил новые операции СБУ против России

Зеленский одобрил новые операции Службы безопасности Украины в российском тылу
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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил новые операции службы безопасности страны (СБУ) в российском тылу. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заслушал доклад главы СБУ Василия Малюка, в том числе о ситуации на поле боя. 

Зеленский написал, что заслуживают отдельного внимания с января по июнь 2023 года результаты СБУ «в уничтожении российских систем ПВО». По его словам, это якобы значительно помогает дальнобойным ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) «по объектам российской военной машины и военной экономики».

«Одобрил некоторые операции», — подытожил президент.

В конце июля Зеленский подписал закон, согласно которому СБУ получила возможность набрать больше сотрудников. Также спецслужбы получили право применять технику и оружие при выполнении «задач обороны», а подразделение СБУ по борьбе с терроризмом переформатируют в центр спецопераций «А», состоящий как минимум из 10 тысяч сотрудников, готовых к оперативно-боевой деятельности.

Ранее СБУ заявила о задержании якобы двух «российских кротов» в армии Украины.

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