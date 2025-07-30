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Марочко заявил об ухудшении положения ВСУ под Волчанском в Харьковской области

Марочко: ВС РФ расширили наступательный фронт под Волчанском до 20 км
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские войска под Волчанском Харьковской области наступают фронтом шириной около 20 км, что ухудшает положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении, поскольку у противника наблюдается дефицит живой силы, вооружения и техники. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили опорный пункт ВСУ у Тихого и движутся к Волчанским Хуторам. Также в последние дни российским военным удалось продвинуться в Волчанске и улучшить положение в районе Старицы.

28 июля украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState писал, что российские военные продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. По его данным, подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на дороге из Радьковки возле автозаправки, а также в районе Голубовки в направлении частного сектора.

До этого военкор Александр Коц заявил, что ВС РФ взятием под контроль села Дегтярное в Харьковской области открыли новый фронт в зоне спецоперации. Наступая с этого направления, российская армия, по его словам, сможет создать контуры новой буферной зоны в приграничье и выйти на Волчанск. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ могут взять и Купянск. На Украине ситуацию практически не комментируют — президент страны Владимир Зеленский заявлял лишь о непростой ситуации в Харьковской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВС РФ формируют «огневой балкон» между Волчанском и Купянском.

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