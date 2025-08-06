В Донецке произошло несколько взрывов

Не менее двух взрывов прозвучало в небе над Донецком, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, взрывы были слышны почти во всех районах города и соседней Макеевке.

В конце июля Управление по документированию военных преступлений Украины при администрации ДНР сообщило, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд городов на территории республики. Позднее в Донецке, Макеевке и Харцызске объявили ракетную опасность.

Позднее глава региона Денис Пушилин рассказал, что после обстрелов ВСУ без электроснабжения остались ряд школ и детских садов. Кроме того, отключение света произошло в нескольких больницах. Помимо этого, дрон ВСУ атаковал бизнес-центр в Донецке. В результате удара повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось на место около входа в помещение. На месте обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.

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