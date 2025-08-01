ТАСС: потери ВСУ в 1500 человек в сутки реалистичны

Информация украинского волонтера Марии Берлинской о суточных потерях ВСУ в 1500 человек убитыми, ранеными и дезертировавшими является реалистичной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтер ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1 500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что данные получены из анализа некрологов и общения с представителями подразделений украинской армии.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Херсонской области военнослужащие 34-й бригады морской пехоты, удерживающей оборону по реке Днепр, жалуются на нового командира, 27-летнего Дмитрия Пулинца, которого, по некоторым данным, связывают родственные узы с одним из генералов Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из-за приказов, отдаваемых молодым подполковником, бригада «стирается» под ноль, неся огромные потери во время выполнения «бессмысленных задач». Кроме того, новый командир, по словам военнослужащих, урезает им выплаты за участие в боевых действиях.

Ранее были раскрыты действия ВСУ на фоне приближения фронта к Днепру.