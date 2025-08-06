Силы ПВО РФ за три часа сбили шесть украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за три часа уничтожили шесть украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов сбили шесть беспилотных летательных аппаратов противника над территорией нескольких регионов РФ. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

В период с 20:00 мск до 22:50 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Четыре дрона были ликвидированы в Ростовской, один — в Брянской и один — в Калужской области.

5 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на мирное население.

В этот же день украинский дрон в Луганской народной республике нанес удар по служебному автомобилю, в котором находились сотрудники «Сватовского водоканала».

4 августа сообщалось об отмене четырех поездов из-за падения обломков БПЛА на станции в Волгоградской области.

Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении более 140 дронов ВСУ за сутки.