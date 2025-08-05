Минобороны заявило об уничтожении более 140 дронов ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 664 самолета, 283 вертолета и 74 726 различных беспилотных летательных аппаратов.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Больше всего дронов сбили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь сбили в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что ВСУ устанавливают ретрансляционные устройства в Харьковской области возле российской границы, чтобы увеличить радиус действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области.

Ранее российские военные начали боевые испытания нового беспилотника.