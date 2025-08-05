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Стало известно, где находилось командование бригады ВСУ во время зачистки Волчанска ВС РФ

ТАСС: командование бригады ВСУ получало медали во время зачистки Волчанска ВС РФ
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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные из группировки войск «Север» завершили зачистку части Волчанска Харьковской области, где участвовала в боях 57-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в то время как ее командование было на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

Уточняется, что накануне военнослужащим 57-й бригады вручили госнаграды. При этом двумя днями ранее российские штурмовики завершили зачистку исторической части населенного пункта Волчанск, где и держала оборону это военное соединение.

«В связи с этим возникает вопрос: чем занималось командование бригады в то время, как Северная группировка уничтожала их подчиненных в Волчанске? Правильно — прокалывали дырки для медалей в чистеньком кителе и готовились ехать в Харьков на встречу с Владимиром Зеленским», — заявили в силовых структурах РФ.

3 августа сообщалось, что 57-я бригада ВСУ потеряла боеспособность после того, как российские военные взяли под контроль правобережную часть Волчанска в Харьковской области.

В попытке отбить утраченные позиции командование украинских войск перебросило 1-ю отдельную бригаду территориальной обороны, считающуюся элитной, в район города.

Ранее Кимаковский заявил, что взятие Часова Яра может привести к полному обрушению обороны ВСУ.

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