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Главком ВСУ заявил о продолжении мобилизации на Украине

Сырский: на Украине продолжится мобилизация в ВСУ
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Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине продолжается мобилизация граждан в Вооруженные силы страны (ВСУ). Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, опубликованном на странице Генштаба в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Главком ВСУ утверждает, что российские войска якобы планируют до конца годя сформировать 10 новых дивизий. При этом, по его словам, две уже созданы.

«Поэтому нет другого выбора, как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку, усиливать беспилотную компоненту наших войск», — сказал Сырский.

30 июля депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители ТЦК с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

В этот же день министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на случаи принудительной мобилизации в ВСУ приходится 5-10% случаев. По его словам, в 90% случаев мобилизация граждан проходит по их собственной инициативе.

Ранее на Западе сообщили о росте сопротивления силовой мобилизации на Украине.

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