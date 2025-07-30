Министр обороны Украины высказался о насильственной мобилизации в ВСУ

На случаи принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) приходится 5-10% случаев. Об этом в интервью «BBC Украина» заявил министр обороны республики Денис Шмыгаль.

«Очень важно понимать, что мобилизация на 90% происходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата на Украине — «Газета.Ru»), оформляются и едут в учебные центры. <...> Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент», — сказал глава оборонного ведомства.

Шмыгаль добавил, что в 90% случаев мобилизация граждан проходит по их собственной инициативе.

Несколькими часами ранее депутат Верховной рады Украины Георгий Мазурашу заявил, что силовая мобилизация, которую проводят военкоматы страны, больше напоминает позорную охоту на граждан. По словам парламентария, в сети активно распространяются кадры, на которых представители ТЦК с применением силы задерживают мужчин, увозя их в микроавтобусах.

Ранее в Европе ужаснулись кадрам насильственной мобилизации на Украине.