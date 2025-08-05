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Финляндия не присоединилась к новому механизму помощи Украине через НАТО

Хяккянен: Финляндия пока не присоединилась к механизму помощи Киеву через НАТО
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Prime Minister's Office of Finland

Финляндия в настоящее время не участвует в новом механизме военной помощи Украине через НАТО. Об этом сообщил министр обороны Антти Хяккянен в интервью Yle.

По словам министра, Хельсинки сосредоточен на собственной программе поддержки, в рамках которой продукция для украинской армии закупается напрямую у финских производителей.

«Мы продолжаем оказывать помощь Украине через проверенные каналы сотрудничества с финскими оборонными предприятиями», — пояснил Хяккянен.

5 августа стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция выделят средства на один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой программы НАТО. Она предполагает закупку американских вооружений для ВСУ.

В июле американский президент Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Политик не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако подчеркнул, что Евросоюз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее Трамп заявил, что в НАТО исполняют все его пожелания.

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