Российские военные уничтожили украинские БПЛА над тремя приграничными регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, уничтожение воздушных целей велось с 10:15 до 14:00 мск. Два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской и еще один — над Брянской.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь ликвидировали в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ устанавливают ретрансляционные устройства в Харьковской области возле российской границы, чтобы увеличить радиус действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области.

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.