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Российские военные уничтожили украинские БПЛА над тремя приграничными регионами РФ

МО: средства ПВО уничтожили 4 БПЛА в Курской, Брянской и Белгородской областях
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По его данным, уничтожение воздушных целей велось с 10:15 до 14:00 мск. Два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Белгородской и еще один — над Брянской.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Больше всего дронов уничтожили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь ликвидировали в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

Накануне в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ устанавливают ретрансляционные устройства в Харьковской области возле российской границы, чтобы увеличить радиус действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области.

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.

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