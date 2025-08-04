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ВСУ устанавливают ретрансляторы для дальности атак дронов в Белгородской области

ВСУ ставят ретрансляторы у границы РФ для увеличения дальности атак дронов
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Reuters

ВСУ устанавливают ретрансляционные устройства вблизи российской границы, чтобы увеличить радиус действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов», — отметил источник, добавив, что благодаря этим устройствам ВСУ могут бить по объектам в Белгородской области.

4 августа украинские военные нанесли удары по двум медицинским учреждениям в Белгородской области. Речь идет о центральных районных больницах, расположенных в городе Грайвороне и поселке Красная Яруга. Согласно сообщениям СМИ, ВСУ провели атаку на эти объекты, используя FPV-дроны.

3 августа украинская сторона атаковала Белгородскую область с использованием нескольких десятков беспилотников, в результате чего один мирный житель получил ранения.

Ранее глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на населенные пункты.

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