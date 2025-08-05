Силы ПВО за ночь сбили 24 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины в Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областях. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 мск 4 августа до 01:40 мск 5 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов сбили в Брянской области — 13 единиц. Еще семь сбили в Ростовской области и по два в Калужской и Смоленской областях.

4 августа РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что ВСУ устанавливают ретрансляционные устройства в Харьковской области возле российской границы, чтобы увеличить радиус действия своих дронов, направленных на объекты в Белгородской области.

3 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в районе поселка Шамино в Шебекинском округе. В результате удара пострадали двое мужчин.

Ранее была названа точка запуска дронов ВСУ, атаковавших Волгоград.