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В США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО

National Interest: дрон ВС РФ «Дань-М» перегружает украинские системы ПВО
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Фонд перспективных исследований

На Западе считают «чудо-оружием» российский дрон-камикадзе «Дань-М», из-за его способности перегружать украинскую противовоздушную оборону (ПВО). Об этом пишет американский журнал National Interest.

«Российский беспилотник «Дань-М»: от учебной мишени до чудо-оружия в войне на Украине», — говорится в заголовке статьи.

В самом материале раскрывается история разработки беспилотника. В 2020 году первые дроны выпустило конструкторское бюро «Сокол», и их использовали в качестве учебных целей для зенитно-ракетных комплексов.

Впоследствии БПЛА был переделан. В настоящее время он способен развивать скорость до 744 км/ч на высоте до 9 км. Кроме того, «Дань-М» можно запускать с вертолетов Ми-8 на большой высоте, благодаря чему он может проникать вглубь украинской территории.

Также отмечается, что, благодаря высоте полета, беспилотник находится вне зоны попадания ПЗРК, из-за чего ВСУ приходится использовать такие системы ПВО, как IRIS-T и NASAMS. В итоге Киев тратит дорогостоящие снаряды против относительно дешевых дронов, заключает автор статьи.

В конце июля американский журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на спутниковые снимки CNN писал о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой (Татарстан).

В публикации говорилось, что на площадке ежедневно выпускают более 100 дронов, при этом производство собираются увеличить до 500 единиц в день. В районе предприятия возводятся десятки зданий, включая цеха и общежития для 40 тысяч рабочих.

Ранее стала известна эффективность российского дрона-разведчика БПЛА400Т.

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