Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли собрать на границе с РФ только 25 тысяч военных

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло собрать на границе с Россией только 25 тысяч военнослужащих. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я не думаю, что ВСУ скопили в Черниговской области 50 тысяч бойцов, максимум — 25 тысяч. ВСУ не способны сейчас собрать 50 тысяч военных, как это было в августе прошлого года во время событий в Курской области», --сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что сейчас ВСУ «нужная какая-то акция». По его словам, подобные меры необходимы, чтобы «сгладить то, что они теряют в Донбассе».

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ заметили у границы с Россией в Черниговской области. По его данным, у границы собрались около 50 тысяч военных украинской армии. Половина из них — наемники из Турции, Польши и Грузии.

30 июля ветеран ЧВК «Вагнер» заявил, что украинские военные могут попробовать атаковать Брянскую область. По его словам, в настоящее время ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы.

Ранее украинский офицер раскрыл численность наемников в рядах сухопутных войск ВСУ.