Российский военный назвал признаки подготовки нового вторжения ВСУ в РФ

Украинские военные могут попробовать атаковать Брянскую область. Признаки подготовки вторжения обнаружил ветеран ЧВК «Вагнер», который ведет Telegram-канал под ником Condottiero.

По его словам, в настоящее время ВСУ концентрируют силы в Черниговской области неподалеку от российской границы. Он отметил, что назначение у формирующейся группировки может быть как оборонительным, так и наступательным.

«Назначение группировки может быть как для обороны северных рубежей Киевской области, так и для подготовки вторжения на территорию РФ», — объяснил военный.

До этого схожие опасения высказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе. Он допустил, что украинская армия может попытаться устроить «мини-Курск» под Брянском, однако подчеркнул, что в России сделали определенные выводы после вторжения войск противника в Курскую область и не допустят нового прорыва границы.

Ранее в Госдуме назвали цель возможного вторжения ВСУ в Брянскую область.