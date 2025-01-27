Минобороны России сообщило о взятии Великой Новоселки в ДНР

Российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка в этом регионе.

За сутки потери противника составили более 160 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли танк, по четыре автомобиля и орудия полевой артиллерии, в том числе польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район — шахта Торецкая. По его словам, ситуация меняется буквально каждый день, силы РФ продолжают продвигаться вперед.

24 января Минобороны РФ сообщило, что в течение недели российские военные взяли под контроль девять населенных пунктов в зоне СВО.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.