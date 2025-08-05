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Пушилин рассказал о ситуации в Часовом Яре после перехода города под контроль ВС РФ

Пушилин: на завершение полной зачистки Часова Яра уйдет до нескольких недель
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полная зачистка Часова Яра от военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) может занять до нескольких недель. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, это вопрос каких-то дней или недель, чтобы можно было утверждать то, что этот город полностью зачищен от ВСУ.

Чиновник добавил, что после завершения зачистки будет начато разминирование Часова Яра.

31 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль Часова Яра. По данным ведомства, ВСУ в ходе сражений за город потеряли около 7,5 тыс. бойцов, 11 танков, 55 бронированных машин и 160 артиллерийских систем.

Командир штурмовой роты 98-й Ивановской дивизии ВДВ с позывным «Рама» рассказал, что российские военные взяли штурмом трехуровневые подземные блиндажи «муравейники» и бункер ВСУ в ходе установления контроля над Часовым Яром в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать потерю города. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об освобождении Часова Яра.

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