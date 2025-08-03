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Глава ДНР сообщил о боях с ВСУ на Красноармейском направлении

Глава ДНР Пушилин: на подступах к городу Родинское и селу Никаноровка идут бои
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На подступах к городу Родинское и селу Никаноровка на Красноармейском направлении продолжаются бои, сообщил в видео в своем Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, положение ВСУ в этом регионе является критическим. Хотя кольцо вокруг самого Красноармейска (украинского Покровска) еще пока не сжимается, ВС РФ продвигаются к городу с нескольких направлений.

Пушилин отметил, что в городе Димитров тоже сложилась непростая ситуация, что подтверждает и противник. Кроме того, ВС РФ продвинулись в районе населенных пунктов Котлино, Первое Мая и Лысовка.

В этом же видеообращении Пушилин заявил, что трасса между Красноармейском и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике перешли под контроль Вооруженных сил РФ.

Ранее были раскрыты подробности битвы за Часов Яр.

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