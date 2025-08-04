Эксперт Кнутов: ВСУ могут вторгнуться в Россию перед визитом Уиткоффа

Украинская армия может предпринять попытку вторжения на территорию России перед визитом в Москву специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут организовать под визит Уиткоффа попытку вторжения в РФ и захватить кусок ее территории, чтобы потом говорить о переносе боевых действий на Россию. Попытки захватить какие-то российские населенные пункты нужны для того, чтобы потом Киев якобы мог менять их на значительно большие территории, занятые российскими войсками на Украине.

Эксперт подчеркнул, что подобные атаки противника следует своевременно пресекать.

4 августа военный эксперт Алексей Живов заявил, что ВСУ могут предпринять попытку вторгнуться на территорию Брянской области, но в конце концов потерпят неудачу.

Ранее ветеран ЧВК «Вагнер» предупредил о возможной подготовке ВСУ к атаке на Брянскую область.