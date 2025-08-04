Постпред США при НАТО ожидает новых поставок оружия Украине

В ближайшие недели еще больше европейских стран объявят о предоставлении средств на закупку американской военной техники и боеприпасов для Украины. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Reuters.

«Мы движемся максимально быстро», — заявил он.

14 июля Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Ранее Европа испугалась «пробелов» в своей системе ПВО из-за Украины.