Стало известно о строительстве на Украине специальных бункеров для F-16 и Mirage

NI: на Украине строят подземные бункеры, чтобы спрятать F-16 и Mirage от ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить подземные бункеры для истребителей F-16 американского производства и истребителей Mirage французского производства, чтобы скрыть их от российских войск. Об этом пишет The National Interest (NI).

По словам авторов материала, поставленные на Украину истребители стали одними из приоритетных целей для ударов Вооруженных сил РФ.

«Украина возводит для их защиты подземные бункеры», — подчеркивается в статье.

Из нее следует, что украинским пилотам также приходится принимать меры для сохранения F-16 и Mirage. В частности, они вынуждены летать на малых высотах.

22 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. Как рассказали в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины, причиной послужил отказ авиационной техники.

При этом пилоту удалось успешно катапультироваться. Впоследствии в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено спасение летчика.

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки вооружений в зону конфликта и обучение военных ВСУ. В том числе главы государств договорились, что Париж организует дополнительные тренировки по управлению Mirage 2000 для украинских пилотов.

Ранее военный эксперт Алексей Живов рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.