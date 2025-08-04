На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о строительстве на Украине специальных бункеров для F-16 и Mirage

NI: на Украине строят подземные бункеры, чтобы спрятать F-16 и Mirage от ВС РФ
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали строить подземные бункеры для истребителей F-16 американского производства и истребителей Mirage французского производства, чтобы скрыть их от российских войск. Об этом пишет The National Interest (NI).

По словам авторов материала, поставленные на Украину истребители стали одними из приоритетных целей для ударов Вооруженных сил РФ.

«Украина возводит для их защиты подземные бункеры», — подчеркивается в статье.

Из нее следует, что украинским пилотам также приходится принимать меры для сохранения F-16 и Mirage. В частности, они вынуждены летать на малых высотах.

22 июля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области. Как рассказали в пресс-службе Военно-воздушных сил Украины, причиной послужил отказ авиационной техники.

При этом пилоту удалось успешно катапультироваться. Впоследствии в СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлено спасение летчика.

18 июля украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили поставки вооружений в зону конфликта и обучение военных ВСУ. В том числе главы государств договорились, что Париж организует дополнительные тренировки по управлению Mirage 2000 для украинских пилотов.

Ранее военный эксперт Алексей Живов рассказал, сколько истребителей F-16 осталось у Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами