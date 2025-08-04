Военные Армении прошли переподготовку в США

Сержанты вооруженных сил Армении прошли переподготовку в США. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Ереване.

«19 военнослужащих сержантского состава ВС Армении находились в Канзасе для участия в ежегодных девятых тренингах Phoenix Platoon с Национальной гвардией Канзаса», — говорится в заявлении.

Отмечается, что тренинги прошли во второй половине июля.

В июле сообщалось, что в Грузии стартовали военные учения Agile Spirit при совместном командовании Тбилиси и Вашингтона. Мероприятия будут проходить до 6 августа в Грузии и Турции. Помимо Грузии, Турции и США, в учениях примут участие военнослужащие Германии, Греции, Украины, Италии, Молдавии, Польши, Румынии, Болгарии, Литвы и Словакии, а наблюдателями прибудут представители Армении и Японии.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выход республики из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер Армении отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее в Госдуме оценили слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ.