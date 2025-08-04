Дрон атаковал парковку возле больницы в Белгородской области

Беспилотник атаковал парковку возле центральной районной больницы в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Блэтгород».

В результате атаки один автомобиль полностью сгорел, еще несколько повреждены.

О пострадавших среди мирного населения не сообщается.

На опубликованном каналом видео запечатлено, как дрон летит вниз на автомобили, после чего происходит взрыв, в результате которого дверь одной из машин улетает на десятки метров в небо.

В ночь на 4 августа украинские беспилотники атаковали объекты энергетики и транспорта Волгоградской области. В результате никто не пострадал. В Иловлинском районе поврежден высоковольтный провод — энергетики восстанавливают электроснабжение. Во Фролово четыре пригородных поезда были отменены в результате падения обломков беспилотников на станции Арчеда.

Ранее Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь.