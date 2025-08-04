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Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 61 беспилотник ВСУ над регионами России
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 23:00 (мск) 3 августа до 05:20 (мск) 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

18 беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря. 12 дронов сбили в Воронежской области. 11 – над Крымом. 8 БПЛА были сбиты в Белгородской области, 6 — в Волгоградской области. По два дрона уничтожили в Брянской и Ростовской областях, по одному — в Рязанской области и над территорией Московского региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Ракитное украинский дрон взорвался на парковке коммерческого объекта. Пострадал местный житель. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

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