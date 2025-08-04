Минобороны назвало количество сбитых беспилотников над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 61 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 23:00 (мск) 3 августа до 05:20 (мск) 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

18 беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря. 12 дронов сбили в Воронежской области. 11 – над Крымом. 8 БПЛА были сбиты в Белгородской области, 6 — в Волгоградской области. По два дрона уничтожили в Брянской и Ростовской областях, по одному — в Рязанской области и над территорией Московского региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Ракитное украинский дрон взорвался на парковке коммерческого объекта. Пострадал местный житель. Он получил минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.